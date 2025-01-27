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«Черный лес» уничтожил российскую радиолокационную станцию

27 января 2025, 15:15

«Черный лес» уничтожил российскую радиолокационную станцию

«Черный лес» уничтожил российскую РЛС. Фото: кадр из видео «Черный лес» уничтожил российскую РЛС. Фото: кадр из видео

Бригада «Черный лес» продемонстрировала уничтожение российской РЛС «Всевысотный детектор 96Л6Е». Видео опубликовали в сети Х (бывший Twitter).


«Обнаружение и уничтожение вражеской РЛС "Всевысотный детектор 96Л6Е". Работает "Черный лес"», — говорится в сообщении.

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