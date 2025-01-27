«Черный лес» уничтожил российскую радиолокационную станцию

Бригада «Черный лес» продемонстрировала уничтожение российской РЛС «Всевысотный детектор 96Л6Е». Видео опубликовали в сети Х (бывший Twitter).
Виявлення та знищення ворожої РЛС "Всевисотний детектор 96Л6Е". Працює "Чорний ліс" pic.twitter.com/hXOhkFlRi9— Бригада «Чорний ліс» (@15obrar) January 27, 2025
«Обнаружение и уничтожение вражеской РЛС "Всевысотный детектор 96Л6Е". Работает "Черный лес"», — говорится в сообщении.
Напомним, бойцы ССО Украины ликвидировали подполковника КНДР в Курской области.
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