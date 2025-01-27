В российском Белгороде бойцы «Ахмата» устроили взрыв в жилом доме: есть погибший и раненые

Взрыв в жилом доме в российском Белгороде устроили бойцы «Ахмата». Власти это скрыли. Фото: ВВ Демидов/Telegram

Бойцы «Ахмата» устроили взрыв в жилом доме в российском Белгороде: 1 из них погиб, 4 ранены, эвакуированы около 40 жителей соседних домов. Власти причину взрыва скрыли. Также ранен полицейский. Об этом сегодня сообщило издание ASTRA.

Отмечается, что днем 25 января в Белгороде произошли взрыв, пожар и последующая детонация в жилом частном доме. Об этом сообщали сначала местные СМИ, публикуя кадры пожара и детонации, а затем факт пожара подтвердили МЧС и мэр города.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Это главное! <…> Причины пожара устанавливаются. Происшествие не связано с обстрелами ВСУ», — написал мэр Демидов.

Издание ASTRA выяснило, что в сгоревшем доме проживали бойцы чеченского спецназа «Ахмат». Владелица дома — 59-летняя Елена С. — рассказала изданию, что сама поселила в дом военнослужащих на добровольных началах, «за коммуналку».

«Я тоже в доме была. Как раз в тот момент, перед взрывом, мы вошли в дом. Я не пострадала. Что именно там произошло, не знаю, там комиссия разбирается. Бойцов я впустила туда просто по доброте душевной, они оплачивали коммуналку. Я познакомилась с ними в пути однажды, разговорилась, так и познакомились», — сказала ASTRA Елена. На дальнейшие вопросы женщина отвечать отказалась и положила трубку.

Источники ASTRA в экстренных службах региона добавили, что в доме взорвались неустановленные боеприпасы, которые военные там хранили. Они же во время пожара и детонировали.

Один из бойцов «Ахмата» погиб на месте, 4 госпитализированы. Также в результате детонации ранения получил сотрудник полиции Белгорода, который приехал на место после взрыва.

«Около 40 жителей 17 соседних домов эвакуировали, повреждения получили еще 2 частных дома», — пишет издание.

Также отмечается, что местные власти причину взрыва и пожара так и не назвали, как и не озвучили тот факт, что в результате есть погибшие и раненые.