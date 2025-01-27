Украинские войска избежали окружения в южной части и отошли на окраины Великой Новоселки – ВСУ

Ситуация в Великой Новоселке. Фото: карта DeepState

Для избежания окружения украинских сил в южной части Великой Новоселки их оттуда вывели. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, ВСУ удерживают некоторые позиции в пределах поселка, но это ближе к его окраинам.



«Любые другие действия могли бы привести к их окружению и ненужным потерям среди украинских защитников. По состоянию на сейчас россияне зашли в значительную часть населенного пункта. Тогда как украинцы удерживают позиции для того, чтобы они не пошли дальше», – рассказал Трегубов.

Напомним, что 26 января в 110-й механизированной бригаде ВСУ заявили о том, что нет угрозы окружения украинских войск, а бои идут в самой Великой Новоселке.