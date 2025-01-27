ВСУ отбили штурм войск РФ на мотоциклах на Краматорском направлении: россияне хотели незаметно обойти позиции

Российский штурм на мотоциклах на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео

5-я штурмовая бригада ВСУ отбила российский штурм на мотоциклах на Краматорском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Армия РФ привлекла к штурму мотоциклетную группу в составе четырех кроссбайков. Рассчитывая на скорость и маневренность мотоциклов, оккупанты планировали незаметно обойти украинские позиции и нанести удар из неожиданного направления.



Однако благодаря работе аэроразведки бригады планы россиян сорвали. Операторы дронов вовремя обнаружили группу и скоординировали огонь для ее уничтожения. Сначала по мотоциклистам отработала артиллерия, а для окончательного уничтожения группы использовали FPV-дроны.



На этом попытки захватчиков прорвать оборону ВСУ не закончились. Войска России отправили на подкрепление дополнительную мотоциклетную группу и танк. Их тоже уничтожили.

Напомним, что украинские войска избежали окружения в южной части и отошли на окраины поселка Великая Новоселка Донецкой области.