ВСУ отбили штурм войск РФ на мотоциклах на Краматорском направлении: россияне хотели незаметно обойти позиции

5-я штурмовая бригада ВСУ отбила российский штурм на мотоциклах на Краматорском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
Армия РФ привлекла к штурму мотоциклетную группу в составе четырех кроссбайков. Рассчитывая на скорость и маневренность мотоциклов, оккупанты планировали незаметно обойти украинские позиции и нанести удар из неожиданного направления.
Однако благодаря работе аэроразведки бригады планы россиян сорвали. Операторы дронов вовремя обнаружили группу и скоординировали огонь для ее уничтожения. Сначала по мотоциклистам отработала артиллерия, а для окончательного уничтожения группы использовали FPV-дроны.
На этом попытки захватчиков прорвать оборону ВСУ не закончились. Войска России отправили на подкрепление дополнительную мотоциклетную группу и танк. Их тоже уничтожили.
Напомним, что украинские войска избежали окружения в южной части и отошли на окраины поселка Великая Новоселка Донецкой области.