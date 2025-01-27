Российские оккупанты изменили тактику под Покровском: в ОСГВ «Хортица» рассказали детали

Российские военные продолжают развивать наступление на Покровск Донецкой области. Стало известно, что солдаты РФ изменили тактику боев. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона.



По его словам, на Покровское направление приходится едва ли не половина боестолкновений на фронте, фиксируется большое количество малых боестолкновений. Потому что россияне пытаются малыми группами заходить и окружать город с западной стороны.



«Россияне не идут на него в лоб. И когда я упоминал, что Покровск частично является свидетельством того, что у россиян может уменьшаться ресурс — это именно потому, что на все города до этого они шли просто в лоб», — заявил он.



Трегубов добавил, что российские военнослужащие впервые начали воевать «по учебнику, по науке».



«Они (российские оккупанты - ред.) впервые начали воевать не просто лобовыми волнами, а с попыткой охвата, с попытками обойти большой город и заставить украинские силы из него выйти. Вот именно это мы видим под Покровском. Они пытаются не просто цепляться за сам город, разрушая его, а пытаются его обойти, чтобы Силы обороны вышли из города, и им не пришлось проводить городские бои, которые требуют большого человеческого ресурса», — резюмировал спикер.



Ранее мы писали, что войска России пытаются с флангов обойти город Покровск Донецкой области.