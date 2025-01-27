На оккупированной Донетчине собака едва не подорвала «волонтера» из Подмосковья

«Волонтер» из Подмосковья едва не погиб в результате взрыва на оккупированной территории Донецкой области. Взрывчатку из кустов принесла его собака во время прогулки. Об этом сообщило издание Baza.

По данным издания, утром 25 января 48-летний Ростислав (имя изменено) вёз гуманитарный груз в Донецкую область.

Издание пишет, что неподалеку от поселка Пески мужчина остановил машину, чтобы выгулять собаку. Прогулка закончилась трагедией: в один момент животное забежало в кусты и на мгновение исчезло из поля зрения Ростислава. Когда собака вернулась к хозяину, у нее в зубах была деталь от беспилотника. Едва мужчина наклонился к животному, часть дрона взорвалась.

Ростислава доставили военным транспортом в дежурную часть «Донецкое» — врачи диагностировали ранение брюшной полости, а также множественные ранения предплечья и конечностей.

Сейчас мужчина госпитализирован, он в тяжелом состоянии, сообщает издание.