«Верховный суд ДНР» вынес «пожизненный приговор» гражданину Грузии, который в «Азове» оборонял Мариуполь

«Осужденный» оккупантами гражданин Грузии Николос Берианидзе. Фото: кадр из видео

Так называемый «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» по «уголовному делу» в отношении 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе. Об этом стало известно из сообщения Генеральной прокуратуры РФ.



Оккупанты заявили, что якобы в период с июня 2016 по май 2022 года Берианидзе прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения на тот момент полка «Азов». После этого на тренировочной базе в Киеве он якобы прошел обучение, в ходе которого получил первоначальную подготовку, специальные военные знания и навыки обращения с боевым оружием, взрывчатыми веществами, военной техникой, обучился тактике и способам ведения боевых действий. Берианидзе, как утверждают россияне, обеспечили автоматом Калашникова, боеприпасами и специальным снаряжением.



«В марте 2022 года Берианидзе, находясь в Мариуполе, в ходе стрелкового боя убил троих военнослужащих ВС РФ. Также он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения до момента задержания военнослужащими ВС РФ», – сказали в российской Генпрокуратуре.



Фейковый суд «приговорил» Берианидзе к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Напомним, что в декабре 2024 года «Верховный суд ДНР» вынес «приговор» командиру бригады «Азов» Денису Прокопенко.