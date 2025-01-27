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Пилоты дронов в воздушном бою уничтожили четыре российских разведывательных БПЛА над Донетчиной: кадры

27 января 2025, 18:12

Пилоты дронов в воздушном бою уничтожили четыре российских разведывательных БПЛА над Донетчиной: кадры

Российский разведывательный БПЛА над Донетчиной. Фото: кадр из видео Российский разведывательный БПЛА над Донетчиной. Фото: кадр из видео

На днях бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения «Омега» НГУ уничтожили четыре разведывательных дрона российских войск над Донецкой областью. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Эти БПЛА пытались собирать информацию о расположении позиций и перемещении техники Сил обороны Украины. Беспилотники разного типа уничтожили пилоты дронов «Омеги».

Напомним, что ВСУ отбили штурм войск РФ на мотоциклах на Краматорском направлении, россияне хотели незаметно обойти украинские позиции.

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