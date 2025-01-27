Пилоты дронов в воздушном бою уничтожили четыре российских разведывательных БПЛА над Донетчиной: кадры

Российский разведывательный БПЛА над Донетчиной. Фото: кадр из видео

На днях бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения «Омега» НГУ уничтожили четыре разведывательных дрона российских войск над Донецкой областью. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Эти БПЛА пытались собирать информацию о расположении позиций и перемещении техники Сил обороны Украины. Беспилотники разного типа уничтожили пилоты дронов «Омеги».

Напомним, что ВСУ отбили штурм войск РФ на мотоциклах на Краматорском направлении, россияне хотели незаметно обойти украинские позиции.