Операторы ССО взяли в плен брошенного оккупантами солдата РФ

Операторы ССО с помощью дрона взяли в плен брошенного оккупанта. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие взяли в плен российского солдата с помощью беспилотного летательного аппарата. Оккупанта бросила российская армия. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



Во время воздушной разведки операторы Сил специальных операций заметили на местности противника. Как оказалось, он с «товарищем» был ранен месяцем ранее. Операторы ССО с помощью сброса с беспилотника предложили оккупанту сдаться в плен. Солдат РФ сложил оружие и последовал за украинским беспилотником.



«Россиянина, который добровольно пополнил обменный фонд, войска РФ оставили на произвол судьбы, без воды и пищи. Кроме того, забрали все средства связи. Другой военный РФ умер от полученных ранений», — говорится в сообщении.



Кроме того, захватчик, перед тем, как сдаться, записал прощальное видео, которое попало в руки украинских военных.



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