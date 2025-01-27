ВСУ отбили позиции в Торецке и продвинулись в Курской области – ISW

Ситуация в Курской области. Фото: карта ISW

Украинские силы недавно продвинулись в Курской области. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, показывают, что ВСУ незначительно продвинулись в центре села Погребки и в лесистой местности северо-западнее хутора Косица.



Также украинские войска недавно восстановили ограниченные позиции в городе Торецк на Донетчине. Геолокационные кадры, опубликованные 26 января, показывают, что ВСУ отбили позиции в северо-западной части города.

Напомним, что украинские войска избежали окружения в южной части и отошли на окраины поселка Великая Новоселка Донецкой области.