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Войска КНДР из-за серьезных потерь временно отступили от линии фронта в Курской области – СМИ

27 января 2025, 19:39

Войска КНДР из-за серьезных потерь временно отступили от линии фронта в Курской области – СМИ

Войска КНДР в Курской области. Фото: кадр из видео Войска КНДР в Курской области. Фото: кадр из видео

Северокорейские войска после серьезных потерь, вероятно, временно отступили от линии фронта в Курской области РФ. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на командира 1-го боевого водолазного батальона Сил специальных операций ВСУ под позывным «Пульс».

Он заявил, что войска Ким Чен Ына, вероятно, или извлекли уроки из ошибок, допущенных во время своих первых «кровавых столкновений» с украинскими солдатами, или лечат раненых, или ожидают подкрепления.

«Я думаю, они скоро вернутся», – отметил «Пульс».

Sky News взял интервью у нескольких украинских военнослужащих, которые раскрыли подробности того, как северокорейцы воевали в Курской области. Это, в частности, включает:

  • очевидную начальную недостаточную осведомленность об угрозах со стороны беспилотников и артиллерии, когда северокорейские солдаты атаковали пешком – «как что-то из Второй мировой войны» – группами по 20, 40 или даже 60 человек, делая себя легкой мишенью;
  • «промывание мозгов» – это означает, что они продолжают продвигаться вперед, несмотря на то, что находятся под огнем украинских военных, а вокруг них гибнут и ранены сослуживцы;
  • желание уничтожить доказательства их присутствия в зоне боевых действий, когда северокорейцы в белых шлемах пытаются найти раненых и погибших;
  • отказ быть схваченными живыми с заявлениями бойцов ВСУ о том, что они видели, как северокорейцы взрывали себя гранатами, а не рисковали попасть в плен.

Напомним, что ВСУ отбили позиции в Торецке и продвинулись в Курской области.

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