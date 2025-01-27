Войска КНДР из-за серьезных потерь временно отступили от линии фронта в Курской области – СМИ

Северокорейские войска после серьезных потерь, вероятно, временно отступили от линии фронта в Курской области РФ. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на командира 1-го боевого водолазного батальона Сил специальных операций ВСУ под позывным «Пульс».
Он заявил, что войска Ким Чен Ына, вероятно, или извлекли уроки из ошибок, допущенных во время своих первых «кровавых столкновений» с украинскими солдатами, или лечат раненых, или ожидают подкрепления.
«Я думаю, они скоро вернутся», – отметил «Пульс».
Sky News взял интервью у нескольких украинских военнослужащих, которые раскрыли подробности того, как северокорейцы воевали в Курской области. Это, в частности, включает:
Напомним, что ВСУ отбили позиции в Торецке и продвинулись в Курской области.