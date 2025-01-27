Войска КНДР из-за серьезных потерь временно отступили от линии фронта в Курской области – СМИ

Войска КНДР в Курской области. Фото: кадр из видео

Северокорейские войска после серьезных потерь, вероятно, временно отступили от линии фронта в Курской области РФ. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на командира 1-го боевого водолазного батальона Сил специальных операций ВСУ под позывным «Пульс».



Он заявил, что войска Ким Чен Ына, вероятно, или извлекли уроки из ошибок, допущенных во время своих первых «кровавых столкновений» с украинскими солдатами, или лечат раненых, или ожидают подкрепления.



«Я думаю, они скоро вернутся», – отметил «Пульс».



Sky News взял интервью у нескольких украинских военнослужащих, которые раскрыли подробности того, как северокорейцы воевали в Курской области. Это, в частности, включает:

очевидную начальную недостаточную осведомленность об угрозах со стороны беспилотников и артиллерии, когда северокорейские солдаты атаковали пешком – «как что-то из Второй мировой войны» – группами по 20, 40 или даже 60 человек, делая себя легкой мишенью;

«промывание мозгов» – это означает, что они продолжают продвигаться вперед, несмотря на то, что находятся под огнем украинских военных, а вокруг них гибнут и ранены сослуживцы;

желание уничтожить доказательства их присутствия в зоне боевых действий, когда северокорейцы в белых шлемах пытаются найти раненых и погибших;

отказ быть схваченными живыми с заявлениями бойцов ВСУ о том, что они видели, как северокорейцы взрывали себя гранатами, а не рисковали попасть в плен.

Напомним, что ВСУ отбили позиции в Торецке и продвинулись в Курской области.