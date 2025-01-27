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На оккупированной Донетчине будут «судить» пленного гражданина Колумбии: он воевал в ВСУ за Красногоровку

27 января 2025, 21:38

На оккупированной Донетчине будут «судить» пленного гражданина Колумбии: он воевал в ВСУ за Красногоровку

Пленный гражданин Колумбии Мигель Анхель Карденас Монтилья. Фото: «Прокуратура ДНР» Пленный гражданин Колумбии Мигель Анхель Карденас Монтилья. Фото: «Прокуратура ДНР»

Так называемая «Прокуратура ДНР» утвердила «обвинительное заключение» по «уголовному делу» в отношении 33-летнего гражданина Республики Колумбия Мигеля Анхеля Карденаса Монтильи. Об этом стало известно из сообщения самой оккупационной прокуратуры.

Захватчики заявили, что в апреле 2024 года Карденас якобы прибыл в Киев, где прошел курс военной подготовки, направленной на получение навыков обращения с боевым оружием, обучение стратегии, тактике и способам действий, необходимым для участия в вооруженном конфликте. Его, как утверждают оккупанты, обеспечили автоматом, боеприпасами, специальным снаряжением и обмундированием.

«После этого с мая по июнь 2024 года в должности стрелка 59-й мотопехотной бригады ВСУ Карденас принимал участие в боевых действиях против ВС РФ в городе Красногоровка. В результате указанных действий была разрушена гражданская инфраструктура, погибли мирные жители и военнослужащие», – заявили в фейковом ведомстве.

«Уголовное дело» направили в так называемый «Верховный суд ДНР» для рассмотрения по существу.

Напомним, что «Верховный суд ДНР» вынес «пожизненный приговор» гражданину Грузии, который в «Азове» оборонял Мариуполь.

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