Главное за день: Россияне взорвали трубы канала Северский Донец-Донбасс. В ГУР опровергли слова Буданова

Политика



«Украинская правда» опубликовала материал, в котором говорилось, что во время закрытой встречи руководителей парламентских фракций и военного командования руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что существование Украины окажется под угрозой при отсутствии к лету «серьезных переговоров». Об этом изданию якобы сказал неназванный источник, присутствовавший на встрече. Позже в ГУР заявили, что распространенная в СМИ цитата Буданова «не соответствует действительности».



Общество



В Покровске Донецкой области, расположенном всего в двух километрах от линии фронта, с 28 января прекратит работу последнее отделение «Укрпочты». Сейчас в городе отсутствуют электроснабжение и газоснабжение. Из-за разрушений и постоянных обстрелов возобновить подачу электроэнергии и газа невозможно.



Права человека



Так называемый «верховный суд ДНР» приговорил к пожизненному заключению 40-летнего гражданина Грузии Николоса Берианидзе. Мужчина защищал Мариуполь в составе полка «Азов».



На оккупированной Донетчине будут «судить» пленного 33-летнего гражданина Республики Колумбия Мигеля Анхеля Карденаса Монтильи. Он воевал в ВСУ за Красногоровку.



Боевые действия



Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Степногорску Запорожской области, четыре человека ранены. В Константиновской громаде повреждены дома. Из-за ночной атаки дронов в Днепре повреждены три многоэтажки.



Во избежание окружения украинских сил в южной части Великой Новоселки, их оттуда вывели. Об этом сообщил спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов.



Российские войска взорвали трубы канала Северский Донец-Донбасс в нескольких местах, чтобы проезжать в город с помощью бронетехники, сообщил представитель ОСГВ «Луганск» Дмитрий Запорожец.



Северокорейские войска после серьезных потерь, вероятно, временно отступили от линии фронта в Курской области РФ. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на командира 1-го боевого водолазного батальона Сил специальных операций ВСУ под позывным «Пульс».



Бойцы «Ахмата» устроили взрыв в жилом доме в российском Белгороде: 1 из них погиб, 4 ранены, эвакуированы около 40 жителей соседних домов. Власти причину взрыва скрыли. Также ранен полицейский.



В американском Институте изучения войны сообщили, что украинские силы незначительно продвинулись в центре села Погребки и в лесистой местности северо-западнее хутора Косица в Курской области.