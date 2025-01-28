Российские оккупанты за сутки атаковали Покровск и Родинское: есть жертвы и пострадавший

Российская армия за минувшие сутки, 27 января, убила двух жителей в Родинском Покровской громады Донецкой области. Кроме того, один человек в Покровске пострадал. Об это сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«За 27 января россияне убили 2 жителей Донетчины — в Родинском», — отметил он.
По словам Филашкина, еще 1 человек получил ранения.
С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2940 человек, получили ранения — 6624 человека. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Ранее мы писали, что двое пострадавших из-за налета российских дронов этой ночью, 28 января, зафиксировали в Харькове. В городе разгорелся масштабный пожар в производственных помещениях, среди пострадавших есть ребенок.
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