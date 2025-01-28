В РФ презентовали учебник истории: детей агитируют идти в армию и рассказывают причины полномасштабной войны в Украине

Учебник истории презентовали в РФ 27 января. Фото: телеграм-канала Мобилизация

В РФ состоялась презентация нового учебника «Военная история России», редактором которого стал Владимир Мединский, который, к слову, родился в Черкасской области. Учебник состоит из трех томов, в нем содержится призыв идти в армию РФ и открытая российская пропаганда. Об этом передают российские СМИ.



Учебник предназначен для учеников средних школ, курсантов Суворовских и Нахимовских училищ, а также кадетских классов. Книга синхронизирована со школьным курсом истории и одобрен Минпросвещения. Отдельный параграф посвящен «СВО», а последняя глава завершается словами: «Наши граждане должны знать, что российский воин — это самая надежная гарантия мира в России. И не только в России. Подумай. Возможно, он — это ты».





В разделе учебника, посвященном войне с Украиной, авторы повторяют тезисы главы Кремля Владимира Путина и называют причины широкомасштабного вторжения.



«Как видится, важнейшей задачей являлось разъяснение молодому поколению, школьникам вынужденного характера проводимой РФ СВО. Нежелание Запада решить проблемные вопросы политическим путём, подписать обязывающий договор о гарантиях безопасности России вынудило нашу страну заняться своей безопасностью другими методами. Геноцид населения Донбасса, невыполнение Минских договоренностей, существующая угроза разработки ядерного и бактериологического оружия могли в перспективе иметь тяжелейшие последствия для всей Европы, да и для мира. «СВО» стала неизбежной», — заявил на презентации учебника начальник НИИ военной истории Военной академии Генштаба Иван Басик.



Вероятно, эта книга есть в школах на оккупированных территориях.



Ранее мы писали, что в школах временно оккупированных городов профильные предметы преподают люди без высшего образования. Речь идет о Донецке, Луганске и Бердянске.