Россияне запустили сотню дронов: известно, как отработала ПВО

ПВО сбила 65 дронов. Фото: открытые источники

Оккупационные войска РФ в ночь на 28 января запустила по Украине 100 дронов. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 65 БПЛА в 13 областях. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 28 января 2025 года (с 20:00 27 января) противник атаковал 100 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:30 силы и средства противовоздушной обороны сбили 65 ударных БПЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.





Кроме того, 28 беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), два из них вылетели в направлении России и Беларуси. Один беспилотник — в воздухе, боевая работа продолжается.



Ранее мы писали, что двое пострадавших из-за налета российских дронов ночью, 28 января, зафиксировали в Харькове. В городе разгорелся масштабный пожар в производственных помещениях, среди пострадавших есть ребенок.