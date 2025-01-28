Российские захватчики за сутки обстреляли Донетчину 10 раз: десятки поврежденных домов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 27 января, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома, газопровод и машина. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района:





Покровский район. В Мирнограде повреждено авто. В Покровске ранен человек, повреждено авто; в Родинском погибли 2 человека, повреждены 3 дома и предприятие.





Краматорский район. В Лимане повреждены 6 домов. В Новодмитровке Константиновской громады повреждены 2 частных дома и газопровод.



Бахмутский район. В Северске повреждены 8 домов.



Ранее мы писали, что двое пострадавших из-за налета российских дронов этой ночью, 28 января, зафиксировали в Харькове. В городе разгорелся масштабный пожар в производственных помещениях, среди пострадавших есть ребенок.