На границе задержали женщину, вербовавшую украинок для сексуального рабства в Чехии

Украинок вербовали для сексуального рабства в Чехии. Фото: ГПСУ

Оперативники Восточного регионального управления ГПСУ совместно с Национальной полицией задержали подозреваемых в торговле людьми, при попытке пересечения границы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.







Было установлено, что 37-летняя подозреваемая занималась вербовкой женщин, оказавшихся в трудном положении. Она предлагала им высокооплачиваемую работу в ночных клубах Чехии с вознаграждением в размере 100 евро в час.



«На самом же деле речь шла о трудоустройстве в сфере оказания сексуальных услуг. Автобус с девушками остановили в одном из пунктов пропуска при попытке пересечения государственной границы. В ходе санкционированных обысков изъяли мобильные телефоны и черновые записи, подтверждающие преступные намерения фигурантки», — говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области пограничники взяли в плен военного РФ с помощью дрона.