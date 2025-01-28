Российские захватчики из артиллерии ударили по Константиновке: поврежден дом

Российская армия в понедельник утром, 28 января, обстреляла жилой квартал города Константиновка Донецкой области. В результате удара есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«Российские агрессоры совершили обстрел из ствольной артиллерии по жилому кварталу города Константиновка. Поврежден фасад частного дома», — отметил он.
По словам Горбунова, информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Ранее мы писали, что российские оккупанты за 27 января обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома, газопровод и машина.
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