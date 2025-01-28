Российские захватчики из артиллерии ударили по Константиновке: поврежден дом

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия в понедельник утром, 28 января, обстреляла жилой квартал города Константиновка Донецкой области. В результате удара есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Российские агрессоры совершили обстрел из ствольной артиллерии по жилому кварталу города Константиновка. Поврежден фасад частного дома», — отметил он.



По словам Горбунова, информация о жертвах и пострадавших не поступала.



Ранее мы писали, что российские оккупанты за 27 января обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома, газопровод и машина.