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В Балтийском море снова произошёл разрыв кабеля: подозревают Россию

28 января 2025, 11:26

В Балтийском море снова произошёл разрыв кабеля: подозревают Россию

Сухогруз «Вежен» подозревают в разрыве кабеля, оно принадлежит «теневому флоту» Путина. Фото: BILD Сухогруз «Вежен» подозревают в разрыве кабеля, оно принадлежит «теневому флоту» Путина. Фото: BILD

В разрыве телекоммуникационного кабеля между Швецией и Латвией, проложенного по дну Балтийского моря, подозревают сухогруз «Вежен». Об этом написало немецкое издание BILD.

Судно ходит под флагом Мальты, но принадлежит к так называемому «теневому флоту» Путина. Сейчас оно задержано в Карлскроне: шведские власти проводят расследование нового инцидента.

В конце прошлого года страны НАТО также подозревали в разрыве подводных кабелей в этом регионе российские и китайские суда.

Сухогруз «Вежен» подозревают в разрыве кабеля, оно принадлежит «теневому флоту» Путина. Фото: BILD

«Западный альянс усиливает меры по защите кабелей, потому что с начала войны России в Украине возросли угрозы подводной инфраструктуре, включая нефте- и газопроводы и кабели передачи данных», — заявил Business Insider официальный представитель НАТО.

По оценке властей США, угроза диверсий исходит от специального российского подразделения. Американские чиновники в эфире CNN заявили: «Российские силы для подводных диверсий — ГУГИ, сверхсекретное подразделение, которое обладает кораблями, подводными лодками и военно-морскими беспилотниками».

Речь идёт о «Главном управлении глубоководных исследований», одном из управлений Минобороны России. ГУГИ основано в 1963 году и уже в советское время стало элитным подразделением. Его деятельность в основном засекречена.

«Что ещё планируют россияне в Балтийском море и в мировом океане, пока неясно», — резюмирует редакция BILD.

Если ГУГИ перережет проходящие по дну океана подводные кабели, большинство людей, скорее всего, заметят это потому, что интернет отключится. Глобальная сеть зависит всего лишь от нескольких подводных кабелей, и потому очень уязвима.

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