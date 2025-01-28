Военные ССО ликвидировали 9 оккупантов в Курской области, среди них — солдаты КНДР

Бойцы ССО уничтожили солдат КНДР и захватили документы врага в Курской области. Фото: телеграм-канал ССО

Украинские военнослужащие 8-го полка ССО на территории Курской области провели зачистку позиций ВС РФ, а также нанесли значительные потери в живой силе и захватили важные трофеи. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.



«В ходе боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наши воины уничтожили 7 оккупантов, еще 10 получили ранения», — говорится в сообщении.



Кроме того, военные обнаружили и захватили:



- средства индивидуальной защиты и военную экипировку оккупантов;

- дальномер «ДЛ-5», тепловизионный прицел «1ПН139-1»;

- штурмовую винтовку АК-12 с прицелом «1П87»;

- средства связи, которые могут содержать данные о передвижении и планах оккупантов;

- документы солдат.





Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах российской армии.



Ранее мы писали, что северокорейские войска после серьезных потерь, вероятно, временно отступили от линии фронта в Курской области РФ.