В Украине разрабатывают облегченные бронежилеты и зимнюю одежду для женщин-военнослужащих

В Украине разрабатывают облегченные бронежилеты и зимнюю одежду для женщин-военных. Фото: Минобороны

В Украине приступили к разработке облегченных бронежилетов и зимней одежды для женщин-военных. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.



«Сейчас проводятся военные испытания ветровлагозащитных зимних курток и брюк, а также тестируются облегченные бронежилеты», — говорится в сообщении.



Кроме того, параллельно проводится научно-исследовательская работа по требованиям к летно-техническому обмундированию, по результатам которой будут разработаны соответствующие технические спецификации.



Как отмечается, в обсуждении принимает участие Общественный антикоррупционный совет и профильные общественные организации, которые занимаются вопросами обеспечения военнослужащих.



Ранее в оборонном ведомстве отмечали, что закупят два типа зимних курток для ВСУ на сезон 2025-2026. Как отметил Дмитрий Клименков, закупка зимней одежды двух типов позволяет обеспечить баланс между проверенными решениями и современными инновациями.