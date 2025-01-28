Кабмин уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя министра обороны

Дмитрий Клименков уволен с должности замминистра обороны Украины. Фото: Клименков/facebook

Кабинет министров уволил Дмитрия Клименкова с должности заместителя главы Министерства обороны Украины. Об этом сегодня в телеграм-канале сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя Министра обороны Украины», — написал он.

Справка: Дмитрий Клименков родился 3 апреля 1981-го в Киеве. В 2002 году он окончил Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» по специальности «Электротехника». Кроме этого, в 2004 году получил специальность инженера-энергоменеджера и экономиста в Киевском политехническом институте, закончив обучение по специальностям «Энергетический менеджмент» и «Экономика предприятия».

5 октября 2023 года Кабинет министров Украины назначил его заместителем Министра обороны Украины.