Украина вернула еще пятерых детей, все они жили на оккупированной территории

Вернули детей из оккупации. Фото: Дария Заривная

На территорию Украины удалось вернуть еще пятерых украинских детей, маленькие украинцы жили на временно захваченной территории. Об этом сообщила советница по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Украины Дария Заривная.



«В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA сегодня удалось вернуть домой еще пятерых украинских детей в возрасте от 1,5 до 18 лет, которые длительное время находились под российской оккупацией», — отметила она.





По ее словам, домой смогла вернуться 15-летняя дочь украинской военнослужащей, которую недавно освободили из плена. Также смог покинуть оккупацию 8-летний мальчик, он с начала полномасштабной войны продолжал учиться в украинской онлайн-школе.



Кроме того, среди возвращенных 17-летний подросток, имея проукраинскую позицию, лично обратился за помощью, чтобы приехать на подконтрольную Украине территорию.



Напомним, издание «Новости Донбасса» поделилось историей о девушке, которая недавно приехала на подконтрольную Украине территорию. Девушка ждала совершеннолетия, чтобы получить возможность покинуть оккупацию. Татьяне было 10 лет, когда ее город на востоке Украины оккупировали российские войска. Сейчас ей 21 год.