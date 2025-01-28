В Мариуполе стали пропадать пенсионеры, а в их квартиры заселяются новые владельцы — Андрющенко

Из оккупированного Мариуполя сообщают о случаях исчезновения пенсионеров. Иллюстративное фото

В оккупированном россиянами Мариуполе Донецкой области стали бесследно исчезать одинокие пенсионеры, имеющие собственное жилье. Об этом сообщил в телеграм-канале руководитель Центра изучения оккупации, бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«С сентября прошлого года в Мариуполе зафиксировано несколько случаев загадочных исчезновений одиноких пенсионеров. Официально розыска не было, ведь никто не подавал заявления. Однако ни соседи, ни знакомые не видели пропавших уже длительное время», – написал он.

Экс-советник мэра Мариуполя сообщил со ссылкой на источники, что «знакомые пытались разыскать пенсионеров самостоятельно, но безрезультатно», а «полицаи» предполагают, что пожилые люди могли куда-то уехать.

«Самое страшное – стало известно, что квартиры по меньшей мере троих пропавших пенсионеров уже перешли к новым владельцам. При этом ни риелторов, ни объявлений о продаже не было. Эта ситуация вызывает много вопросов и требует немедленного внимания. Предупредите своих родных и знакомых в Мариуполе – будьте осторожны!» — подчеркнул Андрющенко.

Ранее сообщалось, что оставшиеся без жилья в результате боевых действий жители Мариуполя, которые третий год ждут обещанного оккупационными властями нового жилья, вновь обратились к Путину. На этот раз несколько районов выстроились с плакатами «БОМЖИ».