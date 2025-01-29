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Украине передадут 90 ракет для Patriot с израильских складов — Axios

29 января 2025, 08:47

Украине передадут 90 ракет для Patriot с израильских складов — Axios

США передали Украине около 90 ракет для Patriot со склада в Израиле. Фото: открытые источники США передали Украине около 90 ракет для Patriot со склада в Израиле. Фото: открытые источники

Стало известно, что американские военные перебросили около 90 перехватчиков ПВО Patriot со склада в Израиле в Польшу, чтобы доставить их в Украину. Поставка ракет Patriot в Украину была одним из главных приоритетов оборонного ведомства США. Об этом сообщили изданию Axios три источника.

Американские самолеты прибыли на авиабазу на юге Израиля и отправились в Жешув в Восточной Польше — центр переброски оружия в Украину. На борту самолета находилось около 90 перехватчиков, которые Украина может использовать с имеющимися у нее батареями. Дополнительное оборудование, в частности радары и другое оборудование, сначала будет передано в США для ремонта.

Это самая значительная поставка оружия из Израиля в Украину с момента широкомасштабного российского вторжения.

В издании отметили, что Израиль разработал собственные системы противовоздушной обороны, большинство батарей Patriot были использованы для обучения или оставлены на хранение. Именно поэтому система ПВО была менее актуальная для страны.

Источники рассказали Axios, что после того, как ЦАХАЛ объявил о выводе ракет из эксплуатации, украинские чиновники призвали США и Израиль отправить ракеты в Украину.

В течение нескольких месяцев Израиль не соглашался, боясь, что РФ сможет поставить Ирану современное оружие. Однако в конце сентября израильская власть одобрила эту идею.

Ранее мы писали, что США не приостановили военную помощь Украине. Так президент Владимир Зеленский прокомментировал подписание лидером США Дональдом Трампом указа о приостановлении программы внешней помощи на 90 дней.

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