РФ за сутки ударила 10 раз по населенным пунктам Донетчины: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 28 января, в очередной раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. В частности, в Мирнограде повреждены дома, а в Белицком — хозпостройка. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под российский удар попали три района области:



Покровский район. В Мирнограде повреждены 3 дома. В Белицком Добропольской громады повреждена хозяйственная постройка. В Покровске 1 человек погиб и 2 ранены, поврежден автомобиль; в Родинском повреждены 2 дома.





Краматорский район. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 8 частных домов, 9 гаражей, автомобиль, 2 газопровода и линия электропередач.





Бахмутский район. В Северске повреждены 10 домов.



Ранее мы писали, что российские войска за минувшие сутки, 28 января, дважды атаковали Покровскую громаду Донецкой области. В результате атак есть повреждения, жертва и пострадавшие.