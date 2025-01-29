В Украине запустили собственное производство кодифицированных FPV-дронов

В Министерстве обороны сообщили, что работают над собственным производством кодифицированных FPV-дронов. Проект реализуется по трехстороннему соглашению с частным разработчиком, который предоставил лицензию на производство БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.



Производство дронов началось в декабре 2024 года на базе государственного предприятия (ГП).



Продукция будет направляться подразделениям Сил обороны Украины. После отработки технологии производства и ее масштабирования ГП сможет самостоятельно участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков.



«Благодаря интеграции государства в производственные цепочки мы получили четкое понимание себестоимости производства дронов и наших конкурентных преимуществ на этом рынке. Это позволит повысить качество готовой продукции за счет устойчивой конкуренции», — заявил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.



Кроме того, Минобороны разработало дорожную карту для организации подобных производств с другими разработчиками беспилотников.



Ранее в оборонном ведомстве отмечали, что украинские военнослужащие могут получить скоростной бронированный экскаватор-погрузчик JCB HMEE.