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«Шахтер» против «Боруссии»: решающий матч ЛЧ за выход в плей-офф

29 января 2025, 20:40

«Шахтер» против «Боруссии»: решающий матч ЛЧ за выход в плей-офф

«Шахтер» против «Боруссии», решающий матч ЛЧ за выход в плей-офф. Фото: ФК Шахтер «Шахтер» против «Боруссии», решающий матч ЛЧ за выход в плей-офф. Фото: ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» сегодня проведет в Дортмунде матч с местной «Боруссией» в рамках последнего тура основного этапа Лиги чемпионов.



Украинскому клубу крайне необходимо побеждать, чтобы иметь хотя бы минимальный шанс на продолжение борьбы за еврокубки.

Игра состоится на «Сигнал Идуна Парк», а стартовый свисток прозвучит в 22.00. На данный момент «Боруссия» идет 14-й (12 очков), Шахтер 27-й (7 очков).



«Шахтер» в прошлую среду одержал свою вторую победу в кампании, убедительно обыграв в 7-м туре «Брест» со счетом 2:0, и сохранил надежды на квалификацию. 

Стоит отметить, что дортмундцы не знают поражений в четырех матчах с «Шахтером», победив трижды и один раз сыграв вничью, включая суммарный триумф 5:2 в раунде 1/16 на пути к финалу Лиги чемпионов 2013 года.

Шансы украинской команды 0.1 % на проход в следующий раунд

По оценке Платформы прикладной футбольной статистики Football Meets Data, украинская команда имеет наименьшие шансы 0.1 % среди всех потенциальных участников в следующем раунде.  

Напомним, «Шахтер» купил бразильского футболиста за 15 миллионов евро. Его называют будущей мировой звездой.

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