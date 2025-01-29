Взрыв «Шахеда» повредил два нежилых здания под Черниговом. Фото: кадр из видео

Сегодня вечером, 29 января 2025 года, в окрестностях Чернигова зафиксировали взрыв «Шахеда». Об этом написал начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский.



«Враг в очередной раз осуществляет атаку, на окраинах города зафиксирован взрыв "Шахеда". В результате взрыва возник пожар в двух нежилых зданиях. Жертв среди населения нет. На месте происшествия работают подразделения ГСЧС», — говорится в сообщении.



Ранее Константиновка Донецкой области подверглась очередному российскому обстрелу. Местные жители сообщают, что пострадали жилые многоэтажные дома на левом берегу города.