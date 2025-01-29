Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Военная помощь США для Украины приостановлена? Почти весь центр Покровска разрушен

29 января 2025, 23:18

Главное за день: Военная помощь США для Украины приостановлена? Почти весь центр Покровска разрушен

Политика

Американское издание The New York Times сообщило, что военная помощь США для Украины приостановлена минимум на 90 дней. Пресс-секретарь Белого Дома Каролин Ливит опровергла эту информацию. Она уточнила, что это не отмена замораживания федерального финансирования. Это просто отмена меморандума Офиса по управлению бюджетными средствами.

Общество

В школы на территории России и в оккупированных городах Украины вернут еще один предмет «о культуре и нравственности». Как заявил патриарх Русской православной церкви Кирилл, предмет под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России» будут изучать ученики 5-7 классов с 1 сентября 2026 года.

В оккупированном Мариуполе оккупанты возводят монумент «Мариуполь – город воинской славы». Он будет на площади между парком Петровского и заводоуправлением бывшего машиностроительного завода «Азовмаш». Как сообщили в пресс-службе горсовета, сейчас на площади напротив парка убрали старые плиты и начали обустройство фундамента.

Работникам нескольких промышленных предприятий на оккупированной территории Луганской области задолжали несколько сотен миллионов рублей. В оккупационной администрации «ЛНР» заявили, что из «бюджета» выделили более 342 миллионов рублей, что погасить задолженность.

Из Константиновки эвакуировали всех детей. Российские оккупанты каждый день наносят удары по городу управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами и FPV-дронами. В Покровске до сих пор остаются около 7000 человек.

НАБУ начало досудебное расследование против Рустема Умерова. Ведомство просит проверить его «возможные противоправные действия» по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.

Боевые действия

Россия ночью атаковала Украину баллистической ракетой и более полусотней БПЛА: силы ПВО сбили почти 30 дронов. В результате атаки «пострадали» Николаевщина, Одесщина, Харьковщина, Киевщина и Сумщина. В Купянске оккупанты атаковали «скорую» FPV-дронами, ранен водитель.

В группировке «ДНР» заявили о ранении трех жителей оккупированной Горловки за среду 29 января. В центре города снаряды упали на территорию военизированной горноспасательной части.

Третья штурмовая бригада опровергла заявление Минобороны РФ о взятии Новоегоровки на Луганщине. Этот населенный пункт остается под контролем бригады, заверили украинские военнослужащие.

По данным аналитиков проекта DeepState, российские оккупационные войска захватили поселок Великая Новоселка Донецкой области. Кроме того, по данным экспертов, агрессор продвинулся возле Песчаного, Надеждинки, Андреевки и Барановки.

Дроны атаковали ракетный арсенал и нефтяную станцию в Тверской области России. На складе боеприпасы в момент атаки отсутствовали, сам он поврежден. Повреждены также 3 здания войсковой части.  На нефтеперекачивающей станции «НПС Андреаполь» ООО «Транснефть-Балтика» повреждены крыша здания связи и оператора станции, фильтрационная насосная площадка, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.

Также украинские силы поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово. После удара БПЛА зафиксировали масштабный пожар на территории объекта. Результаты и масштабы повреждений уточняются.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:18
Главное за день: Военная помощь США для Украины приостановлена? Почти весь центр Покровска разрушен
22:58
В оккупированной Горловке под обстрел попало отделение «МЧС»
16:11
«Символ оккупации»: в Мариуполе на площади захватчики возводят монумент с гербом РФ
15:30
На предприятиях под контролем «ЛНР» накопились миллионные долги по зарплатам
13:48
На оккупированной Донетчине россияне заманивают детей в пророссийские организации, а затем держат там угрозами — «Жовта стрічка»
11:13
В оккупированном Хрустальном на Луганщине загорелось транспортное депо: огонь уничтожил автобусы, пострадал водитель
08:25
Армия РФ захватила Великую Новоселку в Донецкой области — DeepState
23:00
Главное за день: В РФ презентовали «военный учебник истории». Люди выходят из Покровска пешком
20:11
На оккупированной Луганщине жители нескольких городов останутся без воды: это более 170 000 человек – ОВА
14:44
В Мариуполе стали пропадать пенсионеры, а в их квартиры заселяются новые владельцы — Андрющенко
23:00
Главное за день: Россияне взорвали трубы канала Северский Донец-Донбасс. В ГУР опровергли слова Буданова
21:38
На оккупированной Донетчине будут «судить» пленного гражданина Колумбии: он воевал в ВСУ за Красногоровку
17:40
«Верховный суд ДНР» вынес «пожизненный приговор» гражданину Грузии, который в «Азове» оборонял Мариуполь
17:10
На оккупированной Донетчине собака едва не подорвала «волонтера» из Подмосковья
12:42
Армия РФ готовится в ближайшие дни захватить Торецк и начать наступление на Константиновку — ISW
23:00
Главное за день: РФ ударила по Покровску и Константиновке. Украинские силы поразили НПЗ в Рязанской области
17:32
В захваченном Рубежном нет связи, в городе функционируют таксофоны — Лысогор
13:31
Учеба в оккупации: в школах захваченных городов профильные предметы преподают люди без высшего образования
23:00
Главное за день: Долги по зарплате шахтерам на Луганщине. Компенсация за разрушенное жилье
12:10
Шахтеры на оккупированной Луганщине с 2015 года требуют от «ЛНР» выплатить долги по зарплате
все новости
00:29
«Шахтёр» проиграл «Боруссии» и выбыл из Лиги чемпионов
23:18
Главное за день: Военная помощь США для Украины приостановлена? Почти весь центр Покровска разрушен
22:58
В оккупированной Горловке под обстрел попало отделение «МЧС»
21:57
Зеленский рассказал, какие направления Украина сейчас финансирует без помощи США
21:46
Взрыв «Шахеда» повредил два нежилых здания под Черниговом
21:30
ВСУ ударили снарядом Copperhead по укрытиям оккупантов в Херсонской области
21:25
Белый дом заявил, что не отменял заморозку федеральной финансовой помощи (дополнено)
20:40
«Шахтер» против «Боруссии»: решающий матч ЛЧ за выход в плей-офф
20:00
Оккупанты не захватывали Новоегоровку на Луганщине — Третья штурмовая опровергла фейк РФ
19:30
Константиновка под обстрелом: что известно
18:28
За госизмену осужден еще один сотрудник следственного изолятора в Донецкой области
18:25
СБУ арестовала активы Дерипаски в Украине на 2,11 млрд грн
17:30
Детям в оккупации будут преподавать основы российской «нравственности и культуры»
17:15
ВСУ ударили по десяткам военных РФ, которые выдвигались на штурм села под Покровском: кадры
16:11
«Символ оккупации»: в Мариуполе на площади захватчики возводят монумент с гербом РФ
15:42
Жительница Старобешевского района передавала РФ данные о блокпостах ВСУ на Покровском направлении
15:34
Из Константиновки вывезли всех детей – начальник ОВА
15:30
На предприятиях под контролем «ЛНР» накопились миллионные долги по зарплатам
15:15
Дроны ВСУ уничтожили машины оккупантов, переданные волонтёрами РФ
15:09
«Почти весь центр города разрушен»: в ОВА рассказали, сколько людей остается в Покровске
все новости
ВИДЕО
Взрыв «Шахеда» повредил два нежилых здания под Черниговом. Фото: кадр из видео Взрыв «Шахеда» повредил два нежилых здания под Черниговом
29 января, 21:46
ВСУ ударили снарядом Copperhead по укрытиям оккупантов. Фото: кадр из видео ВСУ ударили снарядом Copperhead по укрытиям оккупантов в Херсонской области
29 января, 21:30
Удар по российским военным под Покровском. Фото: кадр из видео ВСУ ударили по десяткам военных РФ, которые выдвигались на штурм села под Покровском: кадры
29 января, 17:15
Дроны ВСУ уничтожили машины оккупантов. Фото: кадр из видео Дроны ВСУ уничтожили машины оккупантов, переданные волонтёрами РФ
29 января, 15:15
В Ростове-на-Дону включили сирену: сообщают о ракетной атаке В Ростове-на-Дону включили сирену: сообщают о ракетной атаке
29 января, 14:48
Пожар в транспортном депо в оккупированном Хрустальном. Фото: МЧС России В оккупированном Хрустальном на Луганщине загорелось транспортное депо: огонь уничтожил автобусы, пострадал водитель
29 января, 11:13
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор