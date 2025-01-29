Главное за день: Военная помощь США для Украины приостановлена? Почти весь центр Покровска разрушен

Политика



Американское издание The New York Times сообщило, что военная помощь США для Украины приостановлена минимум на 90 дней. Пресс-секретарь Белого Дома Каролин Ливит опровергла эту информацию. Она уточнила, что это не отмена замораживания федерального финансирования. Это просто отмена меморандума Офиса по управлению бюджетными средствами.



Общество



В школы на территории России и в оккупированных городах Украины вернут еще один предмет «о культуре и нравственности». Как заявил патриарх Русской православной церкви Кирилл, предмет под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России» будут изучать ученики 5-7 классов с 1 сентября 2026 года.



В оккупированном Мариуполе оккупанты возводят монумент «Мариуполь – город воинской славы». Он будет на площади между парком Петровского и заводоуправлением бывшего машиностроительного завода «Азовмаш». Как сообщили в пресс-службе горсовета, сейчас на площади напротив парка убрали старые плиты и начали обустройство фундамента.



Работникам нескольких промышленных предприятий на оккупированной территории Луганской области задолжали несколько сотен миллионов рублей. В оккупационной администрации «ЛНР» заявили, что из «бюджета» выделили более 342 миллионов рублей, что погасить задолженность.



Из Константиновки эвакуировали всех детей. Российские оккупанты каждый день наносят удары по городу управляемыми авиабомбами, баллистическими ракетами и FPV-дронами. В Покровске до сих пор остаются около 7000 человек.



НАБУ начало досудебное расследование против Рустема Умерова. Ведомство просит проверить его «возможные противоправные действия» по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.



Боевые действия



Россия ночью атаковала Украину баллистической ракетой и более полусотней БПЛА: силы ПВО сбили почти 30 дронов. В результате атаки «пострадали» Николаевщина, Одесщина, Харьковщина, Киевщина и Сумщина. В Купянске оккупанты атаковали «скорую» FPV-дронами, ранен водитель.



В группировке «ДНР» заявили о ранении трех жителей оккупированной Горловки за среду 29 января. В центре города снаряды упали на территорию военизированной горноспасательной части.



Третья штурмовая бригада опровергла заявление Минобороны РФ о взятии Новоегоровки на Луганщине. Этот населенный пункт остается под контролем бригады, заверили украинские военнослужащие.



По данным аналитиков проекта DeepState, российские оккупационные войска захватили поселок Великая Новоселка Донецкой области. Кроме того, по данным экспертов, агрессор продвинулся возле Песчаного, Надеждинки, Андреевки и Барановки.



Дроны атаковали ракетный арсенал и нефтяную станцию в Тверской области России. На складе боеприпасы в момент атаки отсутствовали, сам он поврежден. Повреждены также 3 здания войсковой части. На нефтеперекачивающей станции «НПС Андреаполь» ООО «Транснефть-Балтика» повреждены крыша здания связи и оператора станции, фильтрационная насосная площадка, произошел разлив нефтепродуктов и пожар.



Также украинские силы поразили Нижегородский нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово. После удара БПЛА зафиксировали масштабный пожар на территории объекта. Результаты и масштабы повреждений уточняются.