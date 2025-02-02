Главное за день: Бои за Великую Новоселку. На Курщине подорвался на мине российский вице-губернатор

Боевые действия



Оккупационные войска РФ атаковали Константиновскую громаду Донецкой области, повреждены здания. Три человека пострадали в поселке Шевченко. В Полтаве завершили спасательные работы у дома, в который попала ракета РФ. Погибли 14 человек, из них два ребенка, 20 пострадали.



В результате российского обстрела 1 февраля погиб заместитель начальника Новогродовской городской военной администрации Олег Жужман. Мужчина в момент атаки находился в Покровске. Ему было 55 лет.



Бои за Великую Новоселку Донецкой области продолжаются. ВС РФ попали в «огневой мешок». Продвигаться дальше оккупанты не могут, но вместе с тем они вынуждены усиливать свои подразделения в городе. Об этом сообщили в пресс-службе 110 бригады.



По данным ЦНС, что российские оккупанты размещают личный состав в жилых кварталах населенных пунктов Сватово и Северскодонецк Луганской области.



В Курской области РФ погиб вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, он был командиром отряда «Тигр». В автомобиле находился Ефремов и еще один военный офицер. Машина наехала на мину и подорвалась. По словам главы региона Олега Кожемяко, Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания.