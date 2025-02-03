Потери армии РФ за сутки: 1300 военных и 12 танков

Потери армии РФ за сутки составили 1300 военных. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.



Украинские воины также уничтожили 12 танков, 18 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, одну РСЗО и три средства ПВО.



Кроме того, ВСУ сбили 118 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также уничтожили 89 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

Напомним, в Курской области подорвался на мине российский вице-губернатор.