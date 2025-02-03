В России горит газоперерабатывающий завод после атаки дронов

В Астраханской области России после атаки беспилотников на газоперерабатывающем заводе возник пожар. Иллюстративное фото

В ночь на 3 февраля российские города атаковали беспилотники: взрывы раздавались в нескольких регионах страны, в частности в Астраханской области. Ударные БпЛА добрались до города Ахтубинск, где работает газоперерабатывающий завод. В результате атаки там начался масштабный пожар. Об этом сообщают росСМИ.

После взрывов российские телеграм-каналы сообщили о первых последствиях попадания беспилотников. По их словам, дроны-камикадзе налетели на три объекта ТЭК (топливно-энергетического комплекса) в Астраханской области. Вскоре сообщили, что также был атакован газопровод поблизости. После атаки на объектах начался пожар, видео которого уже активно распространяют в соцсетях.

Россияне отмечают, что во время атаки ПВО «работало в штатном режиме», а пожар вспыхнул, по их словам, только в результате падения одного из БпЛА. Саму атаку беспилотников россияне назвали «попыткой ВСУ нанести удар».

Относительно жертв или пострадавших в результате атаки по газоперерабатывающему заводу информации нет. Мэр Ахтубинска сообщил, что никто не пострадал из-за атаки. По сообщению местных СМИ, весь персонал завода эвакуировали после атаки дронов.

Кроме газоперерабатывающего завода в Ахтубинске, под атаку дронов попал и нефтеперерабатывающий завод в Волгограде: там очевидцы сообщали о десятках взрывов.

Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде уже не впервые подвергается атакам беспилотников. Считается, что это шестой по мощности в России, который перерабатывает около 14 миллионов тонн нефти в год.

Как сообщает сегодня Росавиация, в пяти аэропортах РФ введен план «Ковёр» с раннего утра. Авиагавани не работают в Астрахани, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Задержаны рейсы на вылет и на прилет.