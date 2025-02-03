Трамп заявил, что уже запланировал встречи и переговоры с Украиной и РФ об окончании войны — CNN

Президент США Дональд Трамп. Фото: Euronews

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение переговоров с Украиной, Россией и другими государствами по российско-украинской войне. Он рассказал журналистам, что его администрация уже над этим работает и что такие встречи уже запланированы. Об этом он сообщил корреспондентам канала CNN в воскресенье, 2 февраля.

«Мы ведем переговоры, у нас запланированы встречи с различными сторонами, в частности с Украиной и Россией», — ответил Трамп журналистам.

В то же время о датах проведения этих встреч, местах и других подробностях Дональд Трамп пока ничего не рассказывает.

За дополнительной информацией корреспонденты издания обратились в администрацию Белого дома и ожидают ответа, сообщили в CNN.

Такие заявления от президента США прозвучали в ответ на призывы советника президента Украины Владимира Зеленского Дмитрия Литвина к «более основательному подходу» со стороны партнеров по урегулированию ситуации, считают в издании.

Сейчас же в Украине считают, что переговоры между США и Киевом могут состояться в Вашингтоне во время проведения «Украинской недели». Это событие запланировано на начало февраля и может стать возможностью для встречи двух сторон и обсуждения вопросов регулирования войны в Украине. Об этом 21 января заявил лидер депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телемарафона.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным. Отвечая на вопрос о крушении самолета в Вашингтоне, Трамп заявил, что находится в контакте с главами государств, чьи граждане погибли в авиакатастрофе. На уточняющий вопрос, разговаривал ли президент США с главой Кремля об авиакатастрофе, Трамп ответил: «Нет. Не об этом».