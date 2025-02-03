ПВО Украины сбила 38 из 71 БПЛА, еще 25 — не достигли целей

ПВО Украины сбила 63 из 71 БПЛА россиян. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 3 февраля 2025 года РФ атаковала территорию Украины 71-м ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.



«По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 38-ми ударных БПЛА "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях», — говорится в сообщении.



Также 25 российских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). Вследствие атаки пострадали Сумщина, Харьковщина и Черкасщина.