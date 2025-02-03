Взрыв в элитном ЖК Москвы: тяжело ранен Армен Саркисян - криминальный авторитет с Донбасса

В результате взрыва, произошедшего 3 февраля в жилом комплексе «Алые Паруса» на северо-западе Москвы, получил тяжелое ранение 46-летний Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский. Он возглавляет так называемую Федерацию бокса «ДНР» и является основателем незаконного вооруженного формирования в составе так называемой «Дикой дивизии Донбасса».



«Саркисян госпитализирован. Его состояние оценивается как крайне тяжелое», - сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, именно Саркисян мог быть основной целью атаки. Взрыв произошел в одной из квартир элитного жилого комплекса. В результате инцидента также пострадали четыре человека, их состояние уточняется.

Саркисян родился в Армении, но с юных лет жил в Горловке Донецкой области. В сентябре 2022 года он объявил о создании так называемого армянского батальона в зоне боевых действий на востоке Украины, а летом 2023 года это подразделение было интегрировано в структуру Министерства обороны России.

В Следственном комитете России подтвердили возбуждение уголовного дела, однако его квалификация пока не разглашается. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход расследования взят под контроль прокуратурой Москвы.

На место происшествия прибыл прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев, а также руководитель главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов. Официальные ведомства пока не дают комментариев о возможных версиях взрыва.



4 декабря 2024 года стало известно, что украинские правоохранители выдвинули подозрение Армену Саркисяну. Саркисян был в криминальной структуре еще во время президентства Виктора Януковича. С мая 2014 года находится в международном розыске по подозрению в организации «титушек», организации убийств в центре Киева во время Майдана.



UPD. Российский «Интерфакс» изначально со ссылкой на свои источники сообщил о гибели Саркисяна. При этом российские телеграм-каналы Shot и БАЗА сообщали о том, что Саркисян ранен и находиться в больнице. На данный момент подтверждена информация о ранении.