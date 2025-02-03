В оккупированном Мариуполе утвердили новые символы города. Фото: Новости Донбасса

В оккупированном россиянами Мариуполе утвердили новые символы города. Соответствующие документы подписал 3 февраля так называемый глава городского округа Олег Моргун.



«Новые флаг и герб разработаны профильными специалистами на основании ранее существовавших гербов города Мариуполь», — написал он в своем Telegram-канале.



Моргун отметил, что цветовая гамма герба отражает расположение города на берегу Азовского моря и исторические особенности его основания.



Белый цвет символизирует металлургию, которая является одной из ключевых отраслей экономики Мариуполя. Он также обратил внимание на фигуру якоря, который указывает на значимость города как важного морского порта.



Говоря о флаге, Моргун уточнил, что он был разработан на основе герба и повторяет его символику. Ранее 9 декабря 2022 года правительство РФ приняло постановление, согласно которому часть предприятий на оккупированных территориях передали в федеральную собственность.

Разрушенные же РФ предприятия, оккупанты превратили в места хранения военной техники. На комбинате Ильича по меньшей мере находится одна ремонтная база.



Некоторые предприятия в Мариуполе российские оккупанты используют как площадку, откуда ведут обстрелы. Подробнее о том, что РФ сделала с заводами в оккупации, можно ознакомиться в этом материале.