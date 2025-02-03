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Обстрелы Донетчины: повреждено 30 домов, есть погибший и раненые

03 февраля 2025, 11:55

Обстрелы Донетчины: повреждено 30 домов, есть погибший и раненые

Результаты обстрелов Донетчины россиянами. Фото: Донецкая ОВА Результаты обстрелов Донетчины россиянами. Фото: Донецкая ОВА

За минувшие сутки из-за обстрелов российских оккупантов пострадали люди и была повреждена инфраструктура. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Оперативная ситуация по области по состоянию на утро 3 февраля:

Покровский район. В Мирнограде 1 человек погиб, повреждены 4 дома. В селе Шевченко Добропольской громады ранены 3 человека. В Срибрном Покровской громады ранены 2 человека, в Родинском повреждены 8 домов.

Краматорский район. В Новоселовке Лиманской громады поврежден дом. В Константиновке поврежден дом и газопровод; в Федоровке повреждены 5 домов; в Николаевке поврежден дом и админздание.

Бахмутский район. В Северске повреждены 10 домов. Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 253 человека, в том числе 9 детей.

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