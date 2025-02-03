В Москве от взрыва в элитном ЖК скончался Армен Саркисян, также пострадал бывший охранник Януковича

Близкий к экс-президента Украины Януковичу создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян скончался в результате взрыва на северо-западе Москвы. Фото: ASTRA

Основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, близкий к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скончался сегодня днем в результате тяжелого ранения из-за взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы утром 3 февраля. Об этом пишут росСМИ.

Таким образом, два человека погибли, еще четверо были ранены в результате взрыва утром в понедельник, 3 февраля, в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса».

Российские издания назвали имена еще нескольких пострадавших, среди которых оказался Сергей Шкрябатовский. В 2014 году он появлялся среди охранников бывшего президента Украины Виктора Януковича, свидетельствует анализ «Агентства».

По данным «Коммерсанта», в подъезде ЖК, предположительно, взорвалась граната или самодельное взрывное устройство, сделанное на ее основе. По данным Baza, целью покушения, предварительно, был почетный президент Федерации бокса «ДНР» и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян, которого украинские СМИ относят к близкому окружению Януковича.

«Арбат», или «Армянский батальон», — это подразделение, сформированное после начала войны в Украине, оно входит в бригаду «Пятнашка», которая находится в подчинении у связанной с Минобороны ЧВК «Редут».

Во время Евромайдана Саркисян руководил отрядами так называемых «титушек», что признавали в батальоне, отметили «Важные истории».

Изначально «Интерфакс» и «Коммерсант» сообщили о смерти Саркисяна, однако позже уточнили, что он выжил.

По данным телеграм-канала 112, Саркисяну при взрыве оторвало левую ногу.

По данным Baza и Mash, пострадал также 49-летний охранник Саркисяна Олег Касперович — это бывший замкомандира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД, сообщил канал «Крымский ветер».

«ВЧК-ОГПУ» и «МК» перечислили имена остальных пострадавших — это 44-летняя Дарья Карселадзе, 41-летний Сергей Шкрябатовский и 50-летний Игорь Антоненко.

Сергей Шкрябатовский — уроженец Украины, имел два паспорта — российский и украинский, а проживал последние годы в Балашихе, свидетельствуют утечки. С 2021 по 2023 годы у него было зарегистрировано ИП, после он несколько месяцев руководил частным охранным предприятием «Арбат», свидетельствует система «СПАРК-Интерфакс». «Агентство» обнаружило Шкрябатовского на фото среди охранников Януковича сразу с нескольких мероприятий в 2013 и 2014 годах.

Игорь Антоненко — совладелец компании «Мода лайф», которая торгует одеждой под брендом Tom Farr в Москве, Минске и многих городах России. В ЖК «Алые Паруса» у Антоненко было в собственности как минимум одно машино-место.

Дарья Карселадзе — уроженка Белгорода, с 2014 года занимается бизнесом как ИП. В одной из утечек ее должность звучит как ландшафтный дизайнер.