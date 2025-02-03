Работник херсонского КП скончался в больнице после обстрела РФ

Сегодня утром в больнице умер работник коммунального предприятия «Городское дорожное управление», который 30 января попал под обстрел РФ на рабочем месте. Об этом сообщил начальник ГВА Роман Мрочко.



«62-летний Владимир Васильков выполнял свою работу, когда российские оккупанты атаковали Корабельный район. Работник нашего коммунального предприятия получил тяжелые ранения. Врачи делали все возможное и даже невозможное, чтобы спасти пострадавшего. Но, к сожалению, травмы оказались смертельными», — говорится в сообщении.



В конце прошлой недели российские оккупанты сбросили с дрона взрывчатку на отца и сына Скориков, работников КП «Херсонгорсвет», которые возвращались с работы домой. 22-летний Андрей Андреевич погиб на месте. Старший Андрей Скорик госпитализирован в состоянии средней тяжести.