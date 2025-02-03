Объект «Газпрома» под Астраханью поврежден в результате атаки беспилотника: в Генштабе ВСУ подтвердили удары

В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на топливные объекты в Астраханской и Волгоградской областях России утром 3 февраля. Иллюстративное фото

Установка по переработке газового конденсата повреждена при атаке БПЛА на ГПЗ под Астраханью. Об сообщил работник завода губернатору региона, передает ASTRA.

Отмечается, что глава региона Бабушкин опубликовал видео визита на газоперерабатывающий завод, который был атакован сегодня ночью.

«Росприроднадзором и службой мониторинга ГПЗ ведется постоянный анализ экологического состояния воздуха. Превышений норм нет», — утверждает он.

Судя по кадрам, пожар на предприятии уже потушили.

Ранее очевидцы рассказали, что атакованный завод является объектом «Газпрома».

Сегодня днем Генштаб ВСУ подтвердил атаки на Астраханский ГПЗ и Волгоградский НПЗ в России.

Там отметили, что в ночь на понедельник подразделения Сил специальных операций ВСУ и СБУ поразили Волгоградский НПЗ (ЛУКойл-Волгограднефтепереработка) и Астраханский газоперерабатывающий завод.

«Оба этих стратегических объекта являются производителями большого количества горючего для российской оккупационной армии», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области повреждены установки первичной переработки.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 февраля российские города атаковали беспилотники: взрывы раздавались в нескольких регионах страны, в частности в Астраханской области. Ударные БпЛА добрались до города Ахтубинск, где работает газоперерабатывающий завод. В результате атаки там начался масштабный пожар.