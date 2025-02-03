В бою погиб летчик 831-й бригады тактической авиации ВСУ

Вчера во время выполнения боевого задания погиб летчик 831-й БрТА. Об этом говорится в блоге бойцов ВС ВСУ «Соняшник».

«В бою погиб летчик-истребитель Воздушных Сил Иван Болотов. Почти три года полномасштабной войны он отважно защищал Украину и самоотверженно сражался в небе. Так воюют только лучшие воины мира... Ему было всего 24 года», — говорится в сообщении.



В телеграм-канале RST отмечается, что он был пилотом Су-27 831-й бригады тактической авиации. По предварительным данным был сбит бортом Су-30СМ ВКС РФ.



Напомним, шесть доработанных французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Mirage 2000-5F ожидают отправки в Украину.