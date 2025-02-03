По подозрению в бандитизме и разбое задержан «глава» администрации оккупированного Северскодонецка

Так называемый «глава» администрации оккупированного Северскодонецка Луганской области Николай Моргунов задержан по подозрению в бандитизме и разбое. Фото: АиФ

По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), п. «а» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой) и п. «а» ч.3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой), при поддержке УФСБ России и ГУУР МВД России задержан «глава» администрации оккупированного Северскодонецка Луганской области Николай Моргунов. Об этом сообщил Следственный комитет РФ, передает канал «Следком».

В сообщении говорится, что следствием на основании материалов ФСБ и МВД России установлено, что задержанный с мая 2014 года принимал активное участие в формировании и поддержке устойчивой вооруженной группы.

«Моргунов, будучи на тот момент главой администрации городского округа Брянка Луганской Народной Республики, обладая в силу занимаемой должности полным объемом информации обо всех объектах недвижимости и значимых предприятиях города, об их фактических и номинальных владельцах, финансовом состоянии обеспеченных горожан, предоставлял данные сведения участникам бандформирования для организации похищения людей, их незаконного удержания, хищения имущества, а также вымогательства денежных средств в качестве выкупа за освобождение», — пишет «Следком».

Отмечается, что на данном этапе расследования следователями расследуются уголовные дела об 11 убийствах участниками банды, 6 фактах похищений людей, 4 разбойных нападениях, 2 вымогательствах, хищении имущества предприятия на сумму свыше 6 млн 200 тыс. рублей, за совершение которых арестованы и привлекаются к уголовной ответственности главарь и участники устойчивой вооруженной группы.

Установлено, что все жертвы преступных посягательств банды находились в неприязненных отношениях с Моргуновым, либо по тем или иным причинам были к нему негативно настроены.

«В ряде случаев Моргунов не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал к расправе с ними», — пишет канал.

Также сообщается, что следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности Моргунова.