Двое российских солдат подорвались на мине, спасаясь от дрона

Двое солдат РФ подорвались на мине на квадроцикле. Фото: кадр из видео

Двое российских солдат убегая от дрона на квадроцикле подорвались на противотанковой мине недалеко от поселка Курдюмовка Донецкой области. Видео опубликовал канал РУБпАК «Феникс».



Двое оккупантов на квадроцикле пытались скрыться от украинского дрона, но после сброса по ним снаряда, водитель резко изменил маршрут, не заметив перед собой мину.



В результате чего солдаты ВС РФ наехали прямо на противотанковую мину ТМ-62. Вследствие взрыва от квадроцикла ничего не осталось.

Напомним, в 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода показали, как уничтожают позиции и технику оккупантов возле Курдюмовки.