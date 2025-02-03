Армия РФ в две волны наступала вблизи Великой Новоселки: ВСУ поразили колонны бронетехники россиян

Ситуация на Новопавловском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

На Новопавловском направлении вблизи поселка Великая Новоселка российские войска предприняли попытку развить наступление при поддержке бронетехники, которую применяли в две волны. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



По колоннам нанесли огневое поражение, в результате которого уничтожены три танка, три бронемашины и багги. Оккупанты отказались от дальнейших наступательных действий.

Напомним, что 31 января ВСУ уничтожили командный пункт группировки войск «Курск» ВС РФ в российском городе Рыльск.