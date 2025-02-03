Что известно об Армене Саркисяне, убитом в Москве: Причем здесь Горловка, «ДНР» и Кадыров

Армен Саркисян. Фото: «ДАН»

Сегодня утром в холле жилого комплекса «Алые паруса» в Москве раздался взрыв. Он произошел, когда из лифта вышел известный криминальный авторитет с украинским гражданством Армен Саркисян в окружении своих охранников.



Один из охранников погиб. Сам Армен Саркисян получил тяжелые ранения. Ему оторвало ногу, согласно сообщениям СМИ, он впал в кому, а позже умер, не приходя в сознание.



Взрыв в Москве: детали



Российские пропагандисты утверждают, что покушение было организовано именно на Саркисяна, проживавшего в собственной квартире в этом жилом комплексе. Взрывчатка была заложена, по предварительной информации, под диван, расположенный в холле. Сдетонировала она как раз в тот момент, когда Саркисян проходил мимо.



Разумеется, российская пропаганда поспешила обвинить Главное управление разведки Украины в очередном «теракте». Не исключено, что этот инцидент действительно операция ГУР. По состоянию на данный момент в ведомстве не делали никаких заявлений. Однако пока также нельзя исключать, что покушение на Армена Саркисяна, более известного как Армен «Горловский», связано с большим перераспределением сфер влияния, которое происходит сейчас на временно оккупированных территориях Украины.



Мы собрали все, что известно об Армене «Горловском».



Кто такой Армен Саркисян

Армен Саркисян родился в Армении, но в начале 90-х переехал с родителями в Донецкую область, поселился в Горловке.



По свидетельствам местных жителей и СМИ Донецкой области, он создал «национальную» банду, которая занималась разными «мелочами» типа запугивания бизнеса, вымогательства денег, ограблений.



Говорят, что Армен «Горловский» не стал авторитетом в криминальном смысле этого слова, но судимость имел (в Реестре судебных решений до 2014 года информации об этом не содержится).



По информации журналистов горловских изданий, очень быстро он стал набирать вес в криминальном мире, когда возглавил федерацию бокса в Горловке и начал использовать бокс как базу для подготовки молодых людей для выполнения различных уголовных задач.



Уголовная деятельность и связи с политиками



Так что в начале 2000-х Саркисян оказывал определенные специфические услуги многим народным депутатам от Партии регионов, которые в этот период решили легализовать свое уголовное прошлое и уголовное настоящее через политику.



Одним из таких людей, активно пользовавшихся услугами Саркисяна, был Юрий Иванющенко (Юра «Енакиевский»), криминальный авторитет, соратник и партнер Виктора Януковича. В сотрудничестве с Иванющенко Армен Саркисян смог покорить весь силовой блок не только в Горловке, но и шире – на территории Донецкой области.



Более того, Саркисян стал контролировать бизнес, и по свидетельству некоторых мариупольских предпринимателей, без согласования с Саркисяном в начале 2000-х, невозможно было начать бизнес.



Роль в событиях 2014 года и бегство



Майдан больно ударил по криминальной «империи» Саркисяна. После побега Януковича его объявили в международный розыск за организацию убийств в центре Киева. Саркисян скрывался во Франции и России.



К началу российской агрессии против Украины в 2014 году Армен Саркисян очень высоко поднялся в криминальном мире. Купил недвижимость в Киеве и Москве. Обладал несколькими бизнесами в Горловке, которые перешли к нему от других предпринимателей.



В СБУ утверждают, что «титушки» Саркисяна принимали участие в событиях «русской весны» – в частности, в пророссийских митингах, а также в захвате Горловского МВД. По данным украинских СМИ, Саркисяна считается причастным к убийству журналиста Вячеслава Веремия, а также убийству горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака.



По словам предпринимателей, с которыми удалось пообщаться «Новости Донбасса», Саркисян не потерял контроль над собственным бизнесом в Донецкой области и не потерял своего влияния, по крайней мере, на оккупированной части региона



В апреле 2018 во Франции Интерпол задержал гражданина Украины Армена Саркисяна. Он был объявлен в международный розыск еще в 2014 году. Национальная полиция Украины подозревала Армена Саркисяна в организации подвоза «титушек» в Киев во время протестов на Майдане. Но спустя короткое время сообщение о задержании Саркисяна было удалено с сайта Интерпола, а сам подозреваемый выступил перед российскими СМИ с заявлением, что он находится в Москве.



Было ли задержание во французском аэропорту Армена Саркисяна ошибочным (фамилия действительно распространена среди армян) или Саркисяну удалось как-то договориться — неизвестно. Но с той поры фамилия Армена Саркисяна стала часто появляться в сообщениях российских пропагандистских медиа.



В 2021 году на сайте «Горловская правда», который контролировался Саркисяном, появилось его фото в компании российского певца Тимати и представителя главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Европе Тимура Дугазаева.



Участие в полномасштабной войне против Украины



После начала полномасштабной войны Саркисян вернулся на Донбасс. По заданию ФСБ он создал новое вооруженное формирование для войны против Украины – «отдельный батальон спецназначения «АрБАТ». Его основу составляют рецидивисты, осужденные за убийства, разбой и другие тяжкие преступления. Собственно, из членов криминальной банды, которую возглавлял сам «Горловский.



Для вербовки заключенных российская оккупационная власть назначила Саркисяна так называемым «смотрящим» за тюрьмами на оккупированной части Донбасса.



По данным контрразведки СБУ, сначала «АрБАТ» воевал на Торецком направлении, а впоследствии группировку перебросили на Курщину.



Он снова возглавил федерацию бокса, теперь уже не только в Горловке, но и на всей территории оккупированной Донбасса. В своих выступлениях глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько называет Саркисяна «спонсором и меценатом».



Кроме того, стал заниматься обеспечением военных подразделений на фронте через разные фирмы.



Однако говорят, что в последнее время ему приходилось делить сферы влияния с российскими криминальными группами, которые стали заходить на Донетчину после так называемого «присоединения» к РФ, в том числе с Кадыровым. Не исключено, что именно это послужило причиной физического устранения Саркисяна.



В мае 2022 года Саркисян сфотографировался с депутатом российской госдумы Адамом Делимхановым. В СМИ упоминали, что награждение состоялось по личной просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова.



В 2024 году СБУ ему заочно сообщила о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях или предоставление таким формированием помощи в ведении боевых действий против ВСУ); ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору).