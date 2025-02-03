Российские войска «забуксовали» под Покровском: интенсивность их штурмов снизилась – ВСУ

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

Россияне продолжают попытки с юга и юго-запада обойти и охватить город Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



Однако, по его словам, войска РФ несколько «забуксовали» на этом направлении.



«Интенсивность их штурмовых действий несколько снизилась, но остается высокой. Сопротивление для них стало слишком сильным, поэтому они столкнулись с объективными трудностями. Их амбиция остается прежней – охватить город с запада, «перерезать» ведущие к нему трассы и оставить защитников города без снабжения или хотя бы ограничить его. Поэтому они пытаются выполнить это задание. Они кинули на это свои основные силы. Там до определенного времени происходило количество боестолкновений, сопоставимое со всем фронтом», – отметил Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» утверждает, что сейчас у захватчиков нет настолько большого преимущества, которое позволяло бы эффективно и без особых потерь для себя, без «буксировки», без трех-четырехзначных потерь в сутки вести активные наступательные действия.



«С обеих сторон это несколько напоминает боксерский поединок, который доходит к 10 раунду, когда оба боксера устали, но тот, кто активнее наступал в начале, устал больше, поскольку у него не хватает энергии и он начинает «виснуть» на своем противнике», – добавил он.

Напомним, что армия РФ в две волны наступала вблизи поселка Великая Новоселка на Донетчине, ВСУ поразили колонны бронетехники россиян.