ВСУ ликвидировали комбата российской армии в Великой Новоселке

Командир 3-го мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка ВС РФ Донир Цыденов. Фото: 110-я механизированная бригада ВСУ

110-я механизированная бригада ВСУ ликвидировала командира 3-го мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка армии РФ Донира Цыденова в поселке Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



По словам украинских военных, в последние минуты жизни Цыденов просил пощады и молился в сторону БПЛА.



«Оккупанту это не помогло», – отметили в 110-й ОМБр.

Напомним, что армия РФ в две волны наступала вблизи поселка Великая Новоселка на Донетчине, ВСУ поразили колонны бронетехники россиян.