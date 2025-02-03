Военные РФ с августа 2024 года казнили как минимум 79 украинских военнопленных — ООН

Здание ООН в Женеве. Фото: ООН

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека с конца августа 2024 года зафиксировала 79 украинских военнопленных в 24 отдельных инцидентах. Об этом говорится в сообщении Миссии.

«Многие украинские солдаты, которые сдались или находились под физическим арестом у российских вооруженных сил, были расстреляны на месте. Свидетели также описывали убийства безоружных и раненых украинских солдат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по 24 инцидентам Миссия получила и проанализировала видео- и фотоматериалы, опубликованные украинскими и российскими источниками, на которых усматриваются казни или мертвые тела. Также были проведены опросы свидетелей.

Геолокационные и хронологические инциденты указывают на то, что сообщенные казни имели место в районах, где проводились российские наступательные операции. Эти сообщения были оценены как правдивые.

«Эти инциденты не случились на пустом месте. Общественные деятели Российской Федерации открыто призывали к бесчеловечному обращению и даже казни захваченных украинских военнослужащих. В сочетании с широкими законами об амнистии такие заявления могут подстрекать или поощрять противоправное поведение», — заявила глава Миссии Даниэль Белл.

В 2024 году Миссия зафиксировала минимум три звонка от должностных лиц Российской Федерации, а также ряд сообщений в социальных сетях в военных группах, связанных с российскими Вооруженными Силами, которые, как сообщается, отдавали приказы о казнях или одобряли их.

В ООН отметили, что международное гуманитарное право запрещает отдавать приказы о том, чтобы никто не остался живым, угрожать противнику или таким образом проводить военные действия. Заявление об отсутствии "никакой пощады" является серьезным нарушением международного гуманитарного права и является военным преступлением.